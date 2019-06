Geen treinen tussen Breda en Roosendaal tot diep in de nacht door seinstoring op het spoor

Onderne­mers Lange Brugstraat willen af van drugspos­ter gemeente

15:03 BREDA - Een mooie binnenstad is vaak de eerste indruk die mensen krijgen van een plaats. In de Lange Brugstraat worden bezoekers echter geconfronteerd met een poster over een opiumwet die is overtreden op nummer 45. Een boodschap die ondernemers in de straat liever vandaag dan morgen zien verdwijnen.