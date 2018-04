Geen treinen tussen Breda en Roosendaal na aanrijding; wel bussen ingezet

update Escaping Breda: eerst diefstal, nu brand

13:09 BREDA - In het pand van Escaping Breda in de Boschstraat is vanochtend brand uitgebroken. Een persoon ademde rook in en moest naar het ziekenhuis. Bewoners van aangrenzende appartementen zijn in veiligheid gebracht. De escaperoom zou op 12 mei opengaan, maar dat is volgens eigenaar Marc Bergers niet meer mogelijk. "Vorige week een inbraak, nu een brand."