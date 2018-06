Geen treinen tussen Breda en Roosendaal door een aanrijding

'Ruzie om geld' leidde tot fatale steekpar­tij in Breda: 'Hij heeft er veel spijt van'

7:11 BREDA - Een uit de hand gelopen financieel conflict in de persoonlijke sfeer. Dat heeft geleid tot de steekpartij op 16 mei waarbij Hoessein A. (42) uit Breda een 42-jarige vrouw uit Hoogvliet op straat dodelijk heeft verwond. Het slachtoffer was een relatie van de verdachte. ,,Hij heeft in verhoor openheid van zaken gegeven over wat er is gebeurd'', zegt advocaat Marc Crombach.