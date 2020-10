Geen treinen tussen Breda en Roosendaal door aanrijding

Depla over schietinci­dent in wijk Hoge Vucht: ‘Vreselijk voor de bewoners’

19 oktober BREDA - ,,Vreselijk. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zich hier zorgen over maken”, reageert burgemeester Paul Depla van Breda op het schietincident in de Bruno Renardstraat in de wijk Hoge Vucht, waarbij zondagavond drie keer geschoten is op een woning.