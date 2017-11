Geen treinen tussen Breda en Lage Zwaluwe

'Allahu Akbar!' riep 24-jarige Bredanaar en sprong bij Makro op de balie

13:50 BREDA - ,,Ik schiet jullie allemaal neer! Ik ben van ISIS. Allahu Akbar!'', riep de 24-jarige Bredanaar B. in april terwijl hij op de servicebalie bij de Makro in Breda sprong. Moslim is B. niet, hij is een rasechte Brabo. Hij stond alleen stijf van een combinatie van cocaïne en ghb, zo vertelde hij vrijdag in de rechtbank in Breda.