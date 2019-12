Geen treinen tussen Breda en Den Bosch door wisselstoring

Hudson’s Bay in Breda doet de deur dicht met laatste gratis hangers

30 december BREDA - ‘Hangers gratis’, staat er op een doos gevuld met klerenhangers bij de ingang van Hudson's Bay in winkelcentrum De Barones in Breda. Een piepklein stukje in het enorme warenhuis is nog open voor het winkelpubliek, streng afgezet met rood-wit lint. Verder mag het winkelpubliek niet komen. Wat ligt er nog meer voor de grijp: een Martin Garrix-agenda en een stapel opslagblikken.