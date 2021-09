Geen straf voor rondrijden kalkoenen in snikhete vrachtwagen: ‘Vervoerder deed wettelijk niks verkeerd’

‘Hittestress’ en ‘#dierenleed’ twitterde een agent op 6 augustus 2018 bij een foto van een vrachtwagen met kalkoenen die hij van de weg had gehaald. Op de foto’s bij zijn tweet een kalkoen waarbij het slijm uit de bek liep en enkele dode kalkoenen. Het was die dag 34 graden en het KNMI had code geel afgegeven vanwege de hittgolf.



De vrachtwagen was vertrokken vanuit Frankrijk en kwam bij Hazeldonk in de file terecht. De temperatuur in de wagen liep daardoor op, al is niet gemeten hoe warm het er nu was. Dat was één van de redenen voor de vrijspraak.



Uiteindelijk overleden tijdens de rit drie kalkoenen. Dat pluimvee komt te overlijden tijdens een transport is niet ongewoon, volgens de vervoerder. ,,Normaal is er 0,05 procent uitval. Dat kan gebeuren. Soms gaat er een dier al zwak op transport. Dat willen we niet, maar het gebeurt wel.’’