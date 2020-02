Geen straf voor Bredase scholieren na schommelen in speeltuin

Tot half december 2019, dik anderhalf jaar na schommelboetes. Toen viel er bij de drie overtreders een dagvaarding op de mat. Ze moeten voorkomen. Tot enorme verbazing en boosheid van hun ouders.



Publicatie in BN DeStem leidde tot een golf aan reacties, vooral op sociale media. “Blijkbaar verwacht niemand dat zo’n onbenullig akkefietjes zoveel effect kan hebben en dat kinderen zich op deze manier moeten verantwoorden”, aldus Marleen van Boxel, moeder van Kees Jan, een van de drie ‘schommeltieners’.



Tijdens de zitting betoogt advocaat Peter Schouten donderdag dat je je kunt afvragen of je het een kind kwalijk kunt nemen dat het in een speeltuin plaatsneemt op een schommel. “Kind ziet schommel. Kind wil schommelen. Kind moet kunnen schommelen, want dat hoort bij het kind zijn, het is zelfs een essentiële voorwaarde voor de ontwikkeling van een kind, waarin de overheid niet mag ingrijpen. (...) Is het niet in strijd met de geest van de wet om een kind een boete te geven voor schommelen op een openbare speelplek?”