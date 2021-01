Geen straf voor Bredanaar voor poging verkrachting in zware psychose

Kanovaren in het Markdal staat onder druk: Kanovereni­ging Breda slaat met partners alarm

13:00 BREDA - Is kanovaren straks nog wel mogelijk in het Markdal? Kanovereniging Breda vreest dat met de herinrichting van het rivierdal, die volgend jaar begint, afgelopen is met het vaarplezier. Met steun van nog drie verenigingen trekt de kanoclub dan ook aan de bel in een brandbrief richting waterschap Brabantse Delta en Vereniging Markdal.