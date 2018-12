Geen spoor van overvaller ontmoetingscentrum De Vlieren in Breda

De dader bedreigde haar met een scherp voorwerp. Er raakte niemand gewond. In het gemeenschapshuis was die avond een feest van het Bredase zangkoor Lief en Leed. Toen de beroofde vrouw na afloop, rond 00.00 uur, naar het kantoor liep, werd zij door een persoon van achteren vastgegrepen. Een scherp voorwerp werd op haar lichaam geduwd. “Nadat het slachtoffer geld had gegeven, ging de overvaller ervandoor”, meldt de politie.

Geldbedrag

Het zou gaan om een aanzienlijk bedrag, meer dan alleen de omzet van die avond. Hoe groot het bedrag is, wil de politie in het kader van het lopende onderzoek niet melden.

Een politiewoordvoerder erkent dat het een lastig geval is, omdat er amper een signalement bekend is. “Het slachtoffer is in haar rug aangevallen. Op basis van de stem gaat ze er vanuit dat het om een man gaat en mogelijk droeg hij handschoenen. Maar de persoon zelf heeft ze niet kunnen zien.”

Buurtonderzoek

Zaterdagnacht zijn mensen van de politie meteen met een buurtonderzoek begonnen. Hierbij speelde het weer hen parten. “Door de sneeuw was het lastig zoeken met een hond”, aldus de woordvoerder. Getuigen hadden zich tot gisteravond nog niet gemeld.

Het is een raadsel hoe de overvaller binnen kon komen. De deur was tijdens het feest op slot, dus in principe kon niemand erin. De politie onderzoekt of de dader zich heeft laten insluiten of mogelijk een andere ingang heeft gevonden.

Zondagmiddag vond ondanks het incident van de nacht ervoor in OC De Vlieren een al geplande creatieve markt plaats, Tour de Bazaar. “We kunnen die mensen niet in de steek laten”, aldus een barmedewerkster, die zaterdagavond niet aanwezig was. Op de vraag hoe het met haar getroffen collega gesteld is, kon ze geen antwoord geven.