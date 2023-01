Geen spoedeisend belang: kort geding Marksingel Breda van de baan

Steeds meer boa’s in Breda, het aantal boetes vliegt door het dak

BREDA - Nee, het is geen politieagent. Toch krijgt de handhaver steeds meer taken op z’n bordje. Nu mag hij in Breda ook al fietsers die door rood rijden bekeuren. Wie is toch die buitengewone opsporingsambtenaar?

12 januari