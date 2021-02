Geen Spanjaardsgat Festival dit jaar

Ja-woord op stadhuis in Breda is voortaan ook via livestream te volgen

11 februari BREDA - Bruidsparen die in het huwelijksbootje stappen op het stadhuis in Breda krijgen de beschikking over een livestream. De gemeente biedt die mogelijkheid aan in verband met corona, waardoor slechts een beperkt aantal mensen de plechtigheid kunnen bijwonen.