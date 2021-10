Geen Singelloop, wel opening webshop

Vuurwapens, 10.000 euro en luxe goederen in beslag genomen bij invallen in Breda

29 september BREDA - Bij politie-invallen in meerdere woningen en bedrijfspanden in Breda dinsdagochtend zijn vuurwapens, 10.000 euro en luxe goederen in beslag genomen. De woningen en panden zouden eigendom zijn van zes 'grote’ jongens die in ieder geval achter één drugslab zitten dat in februari is aangetroffen.