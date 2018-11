Geen signalen voor radicalisering, maar Breda wil zich niet laten verrassen

In Breda opgepakte Masmeijer hoort vandaag of hij wordt overgele­verd aan België

6:51 BREDA - Frank Masmeijer hoort dinsdag in Amsterdam of hij wordt overgeleverd aan België, om voor het hof in Antwerpen in hoger beroep terecht te staan in een drugszaak. Als de rechtbank in Amsterdam de gevraagde overlevering toestaat, zal de voormalig tv-presentator direct in de cel belanden. De overdracht aan de zuiderburen zal spoedig daarna plaatsvinden.