Geen schikking in zaak Avans versus adjunct-directeur

BREDA - Mag Avans Hogeschool in Breda een adjunct-directeur, die sinds medio vorig jaar thuis zit, ontslaan? En heeft de vrouw in kwestie recht op een schadevergoeding van ruim 1,3 miljoen euro zoals ze zelf eist?

De kantonrechter in Breda velde vrijdag nog geen oordeel. Toch zal hij zich erover moeten uitspreken omdat beide partijen ook na de inhoudelijke behandeling lijnrecht tegenover elkaar blijven staan.

Financiële problemen

Waar draait de kwestie om? Birgit Cardinaals was sinds 2016 adjunct-directeur van de Academie voor Deeltijd van Avans. Juni vorig jaar wordt ze op non-actief gezet, samen met haar de directeur en drie andere adjuncts. De reden: aanhoudende financiële problemen bij de deeltijdopleidingen. Het gaat om forse tekorten die in 2017 opliepen tot een miljoen en in 2018 nog verder opliepen. De deeltijdacademie gaf volgens het college van bestuur veel te veel geld uit aan docenten en ander personeel. Onder meer omdat veel docenten in een hogere salarisschaal zaten dan collega’s bij andere academies.

Regelingen

Voor de Avans-top aanleiding om de directie ‘vrij te stellen van werk’. Dit naar aanleiding van de Academieraad die het vertrouwen in de directie had opgezegd. Met de andere directeuren zijn inmiddels regelingen getroffen.

Maar Cardinaals weigert zich erbij neer te leggen. De Avans-top wil haar daarom ontslaan.

Cardinaals en haar advocaat betoogden gisteren dat de toenmalige directie met een ‘mission impossible’ werd opgezadeld: een sluitende begroting opstellen was simpelweg onmogelijk. “Ze hebben ook ingezien dat dat niet mogelijk was en daarom is het budget verhoogd, met terugwerkende kracht tot 2018 zelfs”, aldus advocate De Graaf.

Orde op zaken

Advocate Irene van de Kerkhof zei namens Avans dat de directie de kans heeft gehad zelf orde op zaken te stellen. “Maar ze hebben zelf geconstateerd dat ze het niet voor elkaar zouden krijgen om de financiële problemen op te lossen. En Cardinaals heeft het college van bestuur juist voorgesteld om hen dan maar vrij te stellen van werk.”

Maar het ging niet alleen om de financiële malaise bij de deeltijdtak van Avans, die tot maatregelen heeft geleid. Van de Kerkhof betoogde dat Cardinaals, die achttien jaar bij Avans in dienst is, een ‘stempel op de cultuur’ binnen de onderwijskolos drukte. “Je was voor of tegen Cardinaals. En als iemand haar pakt, pakt zij je driedubbel terug.” Medewerkers verklaarden volgens Van de Kerkhof dat Cardinaals een gevoel van onveiligheid creëerde.

Angstcultuur

Advocaat De Graaf sprak met klem tegen dat haar cliënte een angstcultuur heeft gecreëerd. Ze schermde met 36 mailtjes van medewerkers die juist het tegendeel bewijzen. “Het gaat om ongefundeerde beschuldigingen die niet in een ontslagprocedure thuishoren.”

Cardinaals beweerde verder dat Avans het zogeheten herplaatsingsprotocol bij haar heeft genegeerd. Daarin staat volgens haar dat Avans in een dergelijke situatie verplicht is personeel een soortgelijke functie aan te bieden. “Ze hebben een eenzijdig voorstel gedaan, zonder Cardinaals daar in te kennen. Het was take it or leave it.”

Volgens advocaat Van de Kerkhof heeft Avans juist al het mogelijke gedaan om Cardinaals tegemoet te komen, maar waren haar eisen te gortig.

IJdele hoop