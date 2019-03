Geen schadevergoeding voor Club Reeperbahn in Breda

video Lokale boeren in je supermarkt: ‘Brabant loopt beter dan andere provincies’

9:38 BREDA/MADE – Boerschappen in Breda en GoeieKost! in Made zijn slechts enkele voorbeelden van bedrijven die streekproducten rechtstreeks van het land aanbieden aan de klant. Het lijkt populairder te worden om regionale producten te kopen. Ook supermarktketens spelen hier op in. Met de pilot ‘Jonge boer over de vloer’ biedt Albert Heijn boeren in de regio de mogelijkheid om tijdelijk hun producten in de schappen te leggen.