Geen rol voor Bredase horeca tijdens 538 Oranjedag

COLUMN Wat gaan we nu eigenlijk leren van 10.000 mensen op een plein in Breda?

14 april Triomfantelijk dingen aankondigen, daar zijn we in Nederland goed in. Dus werd dinsdag, vlak na de persconferentie van Rutte en De Jonge, trots bekendgemaakt dat er een test-festival komt. Van 538, in Breda, met tienduizend bezoekers.