Geen referendum over Sinterklaasfeest: ‘Breda laat zich misbruiken door woke waanzin’

Het college van B en W ziet een referendum over Sinterklaas niet zitten. ,,Bij een kwestie als het Sinterklaasfeest gaat het er niet om of er een meerderheid of minderheid is. Het gaat er om dat het een feest wordt voor ieder kind. Juist vanuit deze gedachte is het belangrijk om ook oog te hebben voor de gevoelens van minderheden.”