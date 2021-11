Geen publiek langs de velden: gelatenheid en begrip bij sportclubs

Bij hockeyclub Warande uit Oosterhout is het publieksverbod langs de velden zonder veel commotie ontvangen. Dit tot opluchting van Esther Stiefelhagen, manager operationele zaken, want de vorige keer moesten vrijwilligers van de club soms best streng handhaven. ,,Het is denk ik een soort gelatenheid die door heel de samenleving ervaren wordt momenteel. Iedereen begrijpt ook dat wij enkel beleid uitvoeren dat ons is opgelegd.”