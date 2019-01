Geen parkeervergunning, wel deelauto's bij groot Bredaas nieuwbouwcomplex

Om autobezit te ontmoedigen komen er slechts 23 parkeerplaatsen bij het complex dat 123 huurappartementen gaat omvatten, in principe bestemd voor éénpersoonshuishoudens. In eerste instantie zijn drie of vier plekken bestemd voor elektrische deelauto’s, waar alleen bewoners gebruik van kunnen maken. “Dat kunnen er meer worden. We kijken even hoeveel vraag er naar is. Dit is een pilot die we doen in overleg met de gemeente,” aldus Helmut Hetzenauer van HIG Invest, de ontwikkelaar van het project. De auto’s worden beheerd door een externe partij. Bewoners betalen dan per keer dat ze er gebruik van maken.

Interessante pilot

“De gemeente volgt deze interessante pilot graag. De ontwikkelaar heeft er in Den Haag goede ervaringen mee,” aldus een woordvoerster van de gemeente. Op dit moment zijn er volgens haar nog geen vastgoedprojecten in Breda die het principe van autodelen kennen.

De enkele parkeerplekken bij het complex die straks niet nodig zijn voor deelauto’s, kunnen worden gehuurd door bewoners. “Die zijn voor mensen die écht een auto nodig hebben voor bijvoorbeeld hun werk. De appartementen zijn in principe bestemd voor starters. We gaan er vanuit dat de meesten geen auto hebben en vooral gebruik maken van fiets en openbaar vervoer. Daar zullen we de huurders ook op selecteren,” aldus Hetzenauer.

Parkeerdruk

De gemeente verwacht dat de parkeerdruk niet gaat stijgen in de omgeving. “Het is een doelgroep met een andere levensstijl, die meer geïnteresseerd is in het beschikken over een auto, dan in het bezit er van,” aldus de woordvoerster. Wel wordt de parkeerdruk de eerste jaren gemonitord en als het nodig is worden aanvullende afspraken gemaakt.

Sociale huur