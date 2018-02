Geen Outdoor Brabant in Breda dit jaar

Update Café Bruxelles in Breda blijft voorlopig dicht na brand

21:15 BREDA - Café Bruxelles aan de Havermarkt in Breda blijft voorlopig dicht. De schade door de brand, die donderdag uitbrak in de keuken, is dermate groot dat eigenaar Patrick van Asch vreest dat heropening eerder 'een kwestie van weken dan dagen is'.