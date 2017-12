Geen optredens van OG3NE, Maan en Gers Pardoel op feest Barones

Volgens burgemeester Paul Depla is dat geen kwestie van onwil, maar heeft het winkelcentrum geen vergunning voor de optredens aangevraagd. De Barones viert van donderdag tot en met zondag de heropening na een ingrijpende verbouwing die zo'n twee jaar heeft geduurd. In plaats van de optredens staan er nu 'leuke meet and greets' met de artiesten op het programma. "

Te grote risico's

De optredens werden onlangs wel gemeld bij de brandweer, en die vroeg de organisatie of er wel een vergunning was aangevraagd", aldus Depla. "Dat bleek niet het geval. Het was toen ook te laat om alsnog een verzoek in te dienen. Maar dan nog: optredens met een dergelijke aantrekkingskracht passen niet in het bestemmingsplan. Er zijn dan in zo'n winkelcentrum te grote risico's voor de veiligheid van de bezoekers. Denk aan brandgevaar. Dat moet je niet willen."

Afdruipende bezoekers

Zaterdag kwamen er een paar honderd mensen af op het optreden van Maan, winnares van The Voice of Holland, af. Het plein voor Koffie bij Teun was helemaal gevuld, maar toen bleek dat Maan niet zou zingen -het bleef bij een paar regels a capella- dropen de meeste bezoekers af. Enkele fans gingen met de populaire zangeres op de foto en ze presenteerde een spelletje in een soort grote ballenbak, maar daar waren de meeste bezoekers niet voor gekomen.