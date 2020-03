Geen oorzaak bekend voor hoog aantal coronapatiënten in Alphen-Chaam

ALPHEN-CHAAM - Het RIVM en GGD West-Brabant hebben vooralsnog geen verklaring voor het relatief hoge aantal coronabesmettingen in de gemeente Alphen-Chaam. ,,We kunnen geen oorzaak achterhalen, omdat er niet getest wordt", laat een woordvoerder van het RIVM weten.

Alphen-Chaam telde op 30 maart 26 gemelde coronapatiënten. In verhouding is dat hoog. Uitgedrukt in 100.000 inwoners zou dat 254,6 patiënten betekenen, het hoogste aantal van West-Brabant. Buurgemeentes Breda en Goirle scoren met 133 en 142,2 patiënten per 100.000 inwoners ook hoog, maar nog altijd een stuk lager dan Alphen-Chaam.

Mogelijke verklaring

Het gerucht dat een deel van de coronapatiënten in Alphen-Chaam tot dezelfde familie behoort, is bij het RIVM en de GGD niet bekend. ,,Meerdere besmettingen in dezelfde familie kan een mogelijke verklaring zijn, maar dit aantal kan ook toeval zijn", zegt het RIVM.