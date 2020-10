Geen onderzoek naar studentenhuisvesting in hotelkamers

Daar is de NV Stadsher­stel Breda weer: voor hulp bij panden in nood

12 oktober BREDA - Wie monumenten in Breda wil redden, moet met de NV Stadsherstel bellen. Zo denkt de politiek er tenminste over. Heel aardig, dank je wel, zegt directeur Rob Tebbe: ‘Maar we zijn geen monumentenpolitie.’