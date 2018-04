Geen noodweer: twaalf jaar cel voor Roemeen na fataal schot Chaam

Prinsen­tuin College begint opleiding tot boomteler: 'Wij zijn de stoffeer­ders van het land­schap'

10:32 BREDA - Het Prinsentuin College in Breda start in september met een opleiding tot boomteler. Een studie die voortkomt na een noodkreet vanuit de sector. ,,Bijna elke kwekerij kan per direct mensen gebruiken'', volgens Remco Beekers van ZLTO West-Brabant