Geen milieuschade ‘verwacht’ aan A16 door lekken zware metalen; bewoner doet zelf onderzoek

Bouwval in Visser­straat Breda wordt nu echt te gevaarlijk: ‘Oplappen, anders dwangsom’

5 maart BREDA - De eigenaar van het voormalige café ‘t Pumpke in de Visserstraat in Breda moet er voor zorgen dat de bouwkundige staat van dit pand niet verder verslechtert. Volgens burgemeester en wethouders is het pand een gevaar voor wie er naar binnen gaat, maar ook voor aanpalende panden en hun bewoners.