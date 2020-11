Geen Luchtmachtdagen op Gilze-Rijen in 2021

BREDA- Er is een streep gezet door de Luchtmachtdagen die volgend jaar op vliegbasis Gilze-Rijen zouden plaatsvinden. De coronacrisis gooit roet in het eten.

Koninklijke Luchtmacht betreurt het besluit, dat commandant Luchtstrijdkrachten Dennis Luyt heeft moeten nemen. ,,Deze beslissing komt niet als een verrassing, als was het geen makkelijke keuze", licht een woordvoerder toe, ,,maar in de huidige tijd waarin we leven is dit de enige juiste keuze.”

Voorbereiding

Hij wijst op de coronacrisis die het organiseren van grootschalige evenementen onmogelijk maakt. ,,De voorbereiding op de Luchtmachtdagen neemt altijd veel tijd in beslag. En het is onduidelijk of grote evenementen volgend jaar weer zonder beperkingen mogelijk zijn.”

Volledig scherm Een van de vliegshows tijdens de Luchtmachtdagen in Volkel vorig jaar. © Stephan Tellier

Ook wijst hij op gevolgen van de coronapandemie voor de luchtmacht. Hoewel de luchtmacht blijft trainen en vliegen in Nederland, zijn veel grote oefeningen in binnen- en buitenland met internationale deelnemers afgelast. ,,Het gaat om belangrijke trainingswaarde die de luchtmacht de afgelopen periode niet heeft kunnen opdoen. Zodra dit weer mogelijk is, heeft deelname aan grote oefeningen prioriteit.”

Bij toerbeurt

De Luchtmachtdagen vinden hun oorsprong in september 1945 toen de Royal Air Force een luchtvaartdemonstratie hield. Bedoeld om zowel de Slag om Engeland en het ‘vergissingsbombardement’ door de geallieerden op het Bezuidenhout in Den Haag (maart ’45) te herdenken. Bij dat bombardement kwamen ruim 550 mensen om het leven.

In de jaren vijftig

Twee jaar later, in mei 1947, werd het vliegkamp Ypenburg heropend, wat gevierd werd met een luchtshow. Vijf maanden later vonden voor het eerst de vliegfeesten plaats van de rijksluchtvaartschool. De Internationale LuchtvaartShow Ypenburg kreeg in de jaren vijftig vijf maal een vervolg.

Pas in 1979 werd voor het eerst weer een open dag georganiseerd op vliegbasis Twenthe. In de jaren daarna vonden ze jaarlijks plaats op verschillende militaire vliegvelden in het land. De term Luchtmachtdagen werd pas in 2008 geïntroduceerd.

Bij toerbeurt

Sinds 2004 vinden de Luchtmachtdagen in principe bij toerbeurt plaats op de bases Gilze-Rijen, Leeuwarden en Volkel, al gaat het niet om een jaarlijks terugkerend evenement. De laatste keer, in 2019, trok het schouwspel in Volkel verdeeld over twee dagen 240.000 bezoekers, ongeveer even veel als Gilze-Rijen in 2014.

Te vroeg

Of de Luchtmachtdagen op vliegbasis Gilze-Rijen nu verplaatst worden van 2021 naar 2022 is niet duidelijk. ,,Het is nu echt te vroeg om daar uitsluitsel over te geven. Niemand weet of we tegen die tijd wél een evenement met 250.000 bezoekers kunnen organiseren.”