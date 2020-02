Geen loden waterleiding in gemeentelijk vastgoed in Breda

BREDA - In het gemeentelijk vastgoed in Breda zitten geen loden waterleidingen. Dat meldt een woordvoerster van de gemeente naar aanleiding van vragen van het CDA. Op voorhand zegt ze -burgemeester en wethouders moeten nog reageren op de vragen van het CDA-: ,,In ons eigen vastgoed, dan gaat het met name om sportaccommodaties en kinderdagverblijven, zitten geen loden leidingen. Dat hebben we inzichtelijk.”

Het CDA haakt in op een landelijke discussie die is ontstaan over de risico's van loden waterleidingen. In woningen en andere panden die gebouwd zijn voor 1960 kunnen ze nog voorkomen. Voor zwangere vrouwen en kleine kinderen tot en met 7 jaar kunnen kleine hoeveelheden lood in drinkwater gezondheidsrisico’s opleveren. Zo voeren de gemeenten Utrecht en Rotterdam ‘op grote schaal’ een controle uit op gemeentelijke panden.

Hoe zit het met woningen?

In Utrecht zijn in zes schoolgebouwen verhoogde concentraties lood in het water aangetroffen, waarop de scholen direct maatregelen hebben genomen. Behalve het gemeentelijk vastgoed, vraagt het CDA ook hoe het zit met de aanwezigheid van loden waterleidingen in woningen in de stad. En of B en W daar de komende tijd aandacht aan besteden, en zo ja hoe.