Geen last van huistoeristen bij Open Huizendag in Hoeven

update+video In Wernhout verongeluk­te motorrij­der en passagier afkomstig uit Polen

14:37 WERNHOUT - De motorrijder en zijn passagier die zaterdagavond zijn omgekomen in Wernhout blijken twee Poolse mannen. Het gaat om een 39-jarige Pool die in Wernhout woonde en zijn passagier, een 28-jarige landgenoot die niet in Nederland woonde. Dat meldt de politie.