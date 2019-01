Geen land te bezeilen met Bredase veelpleger

BREDA - De Bredase veelpleger Allard de B. is een geval apart. De zwerver wil zich niet laten behandelen door de reclassering. En toch gaat hij steeds weer in de fout, al is dat wel steeds minder, zo stelt zijn advocaat Erik Thomas.

Desondanks wil de officier van justitie hem twee jaar lang laten opnemen in een instelling voor veelplegers, de zogenoemde ISD-maatregel. Daarin worden draaideurcriminelen geholpen aan hun problemen, zodat ze na twee jaar met een schone lei de maatschappij in kunnen. Maar. In 2013 stapte Allard ook al zo'n kliniek uit. Desondanks ging het weer mis. De vraag is of het nu gaat helpen. ,,Maar anders is de maatschappij in elk geval twee jaar lang van hem bevrijd'', stelde de officier dinsdag in de rechtbank.

Allard de B. moest nu voor de rechter verschijnen omdat hij verschillende mensen had geslagen, een barbecue had gestolen bij de Jumbo aan De Burcht in Breda en omdat hij iemand beroofde. De meeste van die dingen erkende De B. ook gewoon.

De nadruk in zijn strafzaak ligt in het vermogen of het onvermogen van hulpinstanties om de man te helpen. Allard de B. is al jaren bezig om woonruimte te vinden, maar vindt geen gehoor bij de instanties, zei hij.

Erik Thomas daarover: ,,De maatschappij slaat gewoon geen deuk in een pakje boter. Wat we hier doen, vind ik heel gebrekkig.'' Thomas heeft ook geen fiducie in de veelplegersmaatregel. ,,Geven we lekker veel geld uit en houden we de schijn op dat we iets aan hem kunnen veranderen. Er gaat geen moer veranderen.''

Dat kondigde De B. zelf ook al aan. ,,Als ik ISD krijg, ga ik de isoleercel in.''