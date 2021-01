Geen kroegentocht, maar Klûntocht vanuit de woonkamer: ‘Zevenhonderd kaartjes verkocht’

Het leek even lastig voor de deelnemers om op te warmen, maar na een paar borrels kwam het goed los: de eerste Bredase digitale Klûntocht werd zondag een geslaagd thuisevenement. Vanuit de Avenue in de Waterstraat werd een alternatief programma aangeboden voor wat intussen een traditie is, de Klûntocht voor carnaval.

Zonder publiek uiteraard, want corona, maar de livestream kwam over als een kolkend café. Credits voor presentator Antoni Wanders, die als dragqueen Antonia in the Building de show met tomeloze energie aan elkaar praatte, danste en zong.

Kroeg in de woonkamer

Aan het begin van de avond liet organisator Joey Engelen zich heel tevreden uit over de Klûntocht: ,,We krijgen enorm veel enthousiaste reacties, vooral op social media. En als je kijkt naar de livestream, hebben alle mensen het flink naar hun zin. Wat ik heel leuk vind, is het gemêleerde publiek. Veel ouders met kleine kindjes, die de grootste lol hebben.”

De meeste deelnemers hielden zich goed aan de coronamaatregelen, zoals het maximum aantal bezoekers. Al werd er op plaatsen ook gesmokkeld. Maar iedere woonkamer leek op een kroeg, flink versierd en met ‘klanten’ die er uit zagen alsof ze aan het leutfeest zelf meededen.

Zevenhonderd kaartjes

,,Het aantal deelnemers is groot”, vindt Engelen. ,,Zo’n zevenhonderd mensen kochten een kaartje. Dat zijn bij elkaar dus heel veel mensen.” Engelen werkt normaal in Breda in de horeca, en zit dus al een tijd noodgedwongen thuis.

,,Dan maar andere dingen bedenken, zoals deze digitale Klûntocht. Ik doe dit samen met Juliette, mijn maat, en met veel medewerking van de Klûncommissie. Hoeveel uur hier aan voorbereiding in gaat zitten? Dat is moeilijk in te schatten, maar zeker zo’n zeventig procent van onze vrije tijd. En we zijn hier in november mee begonnen.”

De klûntocht was een digitale bingo, met (vooral alcoholische) prijzen van de sponsors. ,,Volgend jaar toch maar weer op de ouderwetse manier”, besluit Engelen.

Volledig scherm Een 'ouderwetse' Klûntocht. 'Hopelijk volgend jaar weer'. © Archief BN DeStem/René Schotanus