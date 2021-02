Geen Koningsdagfeest in Bredase Valkenberg

Boswach­ters roepen op: blijf op de paden, we vinden veel dode reeën

8:22 Boswachters in West-Brabant zien dat steeds meer reeën het loodje leggen door een combinatie van extreme winterse omstandigheden en drukte in de bossen. Afgelopen weekend alleen al tien exemplaren. Ze maken zich zorgen en doen een dringende oproep aan wie de natuur in gaat. ,,Blijf op de paden en houd honden aan de lijn. Ook in de losloopgebieden.”