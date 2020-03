Geen koffie, geen vette snacks, geen zaak... er is niets in de Bredase rechtbank

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is besloten om de rechtbanken in het hele land te sluiten. Alleen de meest urgente zaken gaan door, als een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven. Maar dat houdt in dat er vrijwel niemand in het gerechtsgebouw is dinsdag.

Geen koffie of vette snacks

Het eerste wat opvalt als je dinsdag het gerechtsgebouw binnenkomt is de lege koffiecorner. Normaal is er altijd beweging. Er is koffie, er ligt fruit, gebak en vette snacks. Dinsdag is er niets. De desk is gepoetst en leeg. Het licht is uit en de krukken en stoelen zijn aangeschoven. Een verdieping hoger poetst iemand de koffie- en snoepautomaten. Je kan je haar kammen in het spiegelbeeld. ,,Gelukkig kan ik nog werken. Er zitten zoveel mensen thuis'', zegt ze.

Bij de bodebalies zitten veelal werkloze bodes. Normaal zo belangrijk in het gebouw en voor alle rechtszaken, maar dinsdag lezen ze een boek of spelen ze met hun telefoon. Ze moeten blijven zitten, want er is wel een handvol zaken. Voor die zittingen zijn ze nodig om mensen de weg te wijzen, de zaken uit te roepen en de boel klaar te zetten.

Licht op publieke tribune uit