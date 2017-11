Geen kenteken van auto doorrijder Prinsenkade Breda: hopen op tips

De toestand van het 34-jarige slachtoffer, inwoner van Breda, is nog steeds zeer ernstig. De man stak samen met een vriend het zebrapad over toen hij werd aangereden door een donkere, mogelijk zwarte, auto, die volgens getuigen veel te hard reed. Het slachtoffer vloog door de lucht en zou tientallen meters verderop terecht zijn gekomen.

Zes agenten werken aan het onderzoek. Inmiddels heeft de politie twaalf getuigen gesproken die de aanrijding hebben gezien of de klap hebben gehoord. Er zijn zeker vier meldingen binnengekomen van mensen die een auto met schade hebben gezien. Van Hooijdonk: ,,Deze meldingen hebben we onderzocht maar we zijn nog niet bij het betrokken voertuig uitgekomen. Dat bemoeilijkt de opsporing, maar we hopen nog steeds dat we door onderzoek en/of door tips bij de dader of veroorzaker uit kunnen komen."