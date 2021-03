Geen kantoren maar appartementen op grasveld naast Curio Scala

Onlangs heeft de gemeente Breda het plan voor de nieuwe bestemming van de locatie aan de Meulenspie gepresenteerd. In plaats van kantoren moeten er 72 appartementen komen. Het gaat om huurwoningen in het middeldure segment (maximaal 850 euro per maand). Volgens de gemeente is hieraan grote behoefte.

Blokken

De appartementen zijn voorzien aan de zuidoost kant van de energieneutrale wijk, die in 2012 is gebouwd tussen het oude Teteringen en de noordelijke rondweg. Destijds was al bekend dat op deze locatie, direct achter de panden van Curio Scala, gebouwd zou gaan worden. In die plannen staan 21 meter hoge blokken voor kantoren.

Quote Mensen van 60, 70 jaar oud die geen andere koopwoning meer willen, maar liever huren Cornelis Berkhout, voorzitter Dorpsraad Teteringen

De gemeente Breda acht de locatie inmiddels echter niet meer geschikt voor kantoren. De woningnood is hoog, zeker ook bij starters en senioren, waarvoor de categorie middeldure huurappartementen zeer geschikt is. De nieuwbouw zou ook de doorstroming op de woningmarkt stimuleren.

Volgens dorpsraadvoorzitter Cornelis Berkhout telt het dorp een flink aantal jonge senioren die kleiner zouden willen wonen, onder het dorp te verlaten. ,,Mensen van 60, 70 jaar oud die geen andere koopwoning meer willen, maar liever huren. Daarvoor is nu amper aanbod.”

Ontsluiting

De dorpsraad is blij dat de gemeente Breda probeert oplossingen te vinden voor de grote behoefte aan middeldure huurwoningen in Teteringen. Maar het plan roept ook vragen op, zegt Berkhout. ,,De verkeersdruk op de Oosterhoutseweg zal toenemen met de komst van nieuwe woningen. Is er misschien een andere ontsluiting mogelijk?”

Quote De gemeente rekent één auto per apparte­ment, dat is wat krap misschien Cornelis Berkhout, voorzitter Dorpsraad Teteringen

Ook de parkeerdruk op de omliggende straten is volgens Berkhout een punt van zorg. ,,De gemeente rekent één auto per appartement, dat is wat krap misschien. Tot slot willen we, samen met omwonenden, meedenken hoe de appartementen het best op het veld geplaatst kunnen worden en in welke vorm. Er ligt nog geen definitief ontwerp.”

Betrokkenen kunnen tot 20 maart op het plan reageren.