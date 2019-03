Geen Jackson-coverbands meer in Mezz in Breda: 'De daden van Michael zijn verschrikkelijk’

BREDA - In poppodium MEZZ in Breda zullen de komende tijd geen coverbands van Michael Jackson meer te zien zijn. Dat heeft de directie besloten naar aanleiding van de omstreden documentaire Leaving Neverland , waarin twee inmiddels volwassen mannen tot in detail vertellen hoe Jackson ze als kinderen jarenlang zou hebben misbruikt.

Het voorlopig weren van Michael Jackson-tributebands in Breda past in het rijtje van de verregaande maatregelen die instanties en winkelketens van over de hele wereld hebben genomen na de onthullende documentaire over de King of Pop.

Meerdere standbeelden van Jackson, onder meer in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, werden al verwijderd. Een groot aantal radiostations in diverse landen heeft besloten geen of minder muziek van de overleden popster te draaien. Supermarktketen Albert Heijn denkt hier nog over na.

Stap te ver

Om nummers als ‘Billie Jean’ en ‘Beat It’ helemaal niet meer te laten horen in de MEZZ, is volgens woordvoerder Rick Ruskus een stap te ver. ,,We werken met vrijwillige dj’s die op de avond zelf de sfeer zo goed mogelijk proberen aan te voelen en dat te vertalen in een DJ-set. Als hij of zij hierin een nummer van Michael Jackson vindt passen, is dat aan hen.”

Het lijkt MEZZ wel verstandig om de vele coverbands die er van Michael Jackson zijn voorlopig geen plek meer te geven in de programmering. ,,Tributes zijn tegenwoordig steeds vaker te zien in poppodia en we krijgen dus met regelmaat ook Michael Jackson tributebands aangeboden. Hier gaan we voorlopig niet op in.”

Lastige kwestie

Ruskus vermoedt dat het voor tributebands van Michael Jackson een ‘lastige kwestie’ wordt of ze er mee door moeten gaan of niet. ,,De daden van Michael Jackson als persoon zijn verschrikkelijk en niet goed te praten”, zegt hij. Maar, zo laat hij ook weten: ,,De muziek die al jaren gedraaid wordt en die door een voltallig team van producers en muzikanten is gemaakt, kun je niet opeens aan de kant schuiven. Laten we vooral Michael Jackson als persoon hierop aankijken en niet zijn muziek.”

De massale en geschokte reacties op de documentaire noemt Ruskus ‘overdreven’. ,,Al jaren is bekend dat Michael Jackson een nogal dubieus verleden heeft. Met aanrandingen, misbruik en andere schandalen staat hij al jaren in alle kranten en roddelbladen. In al die jaren zijn er geen massale boycots geweest, sterker nog er zijn hele generaties mensen uit hun plaat gegaan op de nummers van deze toen al dubieuze muzikant.”