Geen inzage in medisch dossier: rechtbank woest op automobilist (82) die Madelon en Alexandra doodreed in Breda

Politieke vragen over ‘pad door speeltuin’, maar: ‘In de buurtapp hoor ik er niemand over’

23 januari PRINSENBEEK - Een pad ‘dwars door de speeltuin’ tussen de Prinsenboschlaan en de wijk Westrik in Prinsenbeek kan voor gevaar zorgen met spelende kinderen. Dat stellen VVD en CDA in Breda. Wijkbewoner Menno Schreuders herkent de onrust niet. ,,De ontsluiting van de wijk is in aanleg, laten we eerst het resultaat afwachten.”