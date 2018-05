Geen intercitytreinen tussen Dordrecht en Breda door defecte bovenleiding

Popkoor d'Accord al 50 jaar jong

15:09 BREDA - 'Jongerenkoor' d'Accord is met de tijd en haar leden meegegroeid. Het koor dat in 1968 door pastoor Beuken is opgericht als kerkkoor, zoals viert dit jaar haar 50-jarig jubileum. Op 9 juni a.s. staan ze met een avondvullende voorstelling - Goudkoorts - op de planken van het Bredase Chassé Theater.