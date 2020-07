Geen hindernis te hoog voor De Roosberg: eerst metamorfose, nu uitbreiden?

BAVEL - Een week of drie oud is ze pas, de nieuwste aanwinst op De Roosberg. Veulen Lotje ligt heerlijk bij moeder Roosje in het stro. Het symboliseert het nieuwe leven op het ruitersportcentrum, dat de afgelopen twintig maanden een metamorfose onderging.

Quote Het achterstal­lig onderhoud bleek erger dan gedacht, maar het is nu weer schoon en netjes Sepp Voesenek, mede-eigenaar van ruitersportcentrum De Roosberg Een nieuw dak met daarop 180 zonnepanelen, overal nieuwe leidingen en elektra, een groter dakterras, isolatie tegen de gevels en een innovatief stalsysteem om vliegen te weren. En dat allemaal omlijst met een frisse, strakke look. De nieuwe eigenaars van De Roosberg in Bavel hebben sinds de overname in oktober 2018 jaar niet stilgezeten. Het werk dat in ruim anderhalf jaar is verzet, straalt ambitie uit.

,,We zijn goed op weg hier wat moois neer te zetten”, zegt Sepp Voesenek. Hij runt het ruim vijftig jaar oude ruitersportcentrum op 4,5 hectares eigen grond samen met zijn partner Wanda den Ridder en zijn oom Jack Leemans. Voesenek is het zakelijk brein, Leemans kent de paardenwereld. ,,We zagen meteen de kansen, dit bedrijf ligt strategisch perfect. Het achterstallig onderhoud bleek erger dan gedacht, maar het is nu weer schoon en netjes.”

Eigen weg inslaan

De eerste maanden stonden in het teken van puinruimen. Daar was alle ruimte voor, want bij de overname waren geen paarden of pony’s inbegrepen. Ook alle pensionklanten waren vertrokken. Voesenek: ,,We zijn op nul begonnen, dat gaf ons de kans onze eigen weg in te slaan. We wilden klanten meer luxe bieden, meer comfort; voor zowel mens als dier. En we wilden van het gas af, het bedrijf is nu volledig zelfvoorzienend.”

Inmiddels staan bij het ruitersportcentrum weer zo’n zeventig pony’s en paarden op stal. Ongeveer een derde daarvan is van de manege, de rest is van pensionklanten. ,,Van de voormalige klanten, zijn er maar twee teruggekeerd. De nieuwe klanten komen van Etten-Leur tot Goirle en van Oosterhout tot aan de grens. Er zijn in deze regio niet veel moderne ruitersportcentra.”

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Ruitersportcentrum De Roosberg in Bavel heeft na de overname een metamorfose ondergaan en heeft nu een frisse, strakke look. © Susanne Den Boer

Buitenpiste verdubbeld

Quote Vanuit de buitenpis­te kunnen ruiters een ronde maken over ons derbyter­rein, inclusief waterbak Sepp Voesenek, mede-eigenaar van ruitersportcentrum De Roosberg Door corona kon het tijdelijk niet, maar sinds juni zijn er weer wedstrijden op De Roosberg , minimaal twee per maand. Dan gaan er zo’n vijfhonderd combinaties per weekend van start. Leemans: ,,Wedstrijden zorgen voor leven in de brouwerij. We hebben onze buitenpiste verdubbeld, van 20 bij 40 meter naar 40 bij 80. Dankzij een eb- en vloedsysteem is de zandbodem altijd egaal, fijn voor de ruiters. En de jury heeft vanaf onze zolder perfect uitzicht over de piste.”

In de wei daarachter hebben de nieuwe eigenaars een ode gebracht aan Breda Outdoor, het grote paardensportevenement dat Breda jarenlang rijk was. Voesenek: ,,Vanuit de buitenpiste kunnen ruiters een ronde maken over ons derbyterrein, inclusief waterbak. Daar krijgen we veel positieve reacties op.”

Gemoedelijk en huiselijk

De kantine, in de stijl van bruin café, kunnen bezoekers vanaf voormalige kerkbankjes over de binnenpiste uitkijken. Het is één van de weinige plekken op het bedrijf die amper is veranderd. Den Ridder: ,,De sfeer in de kantine past bij dit bedrijf, gemoedelijk, huiselijk. Dat wilden we behouden. Al wat hier is vernieuwd, zit verborgen achter wanden en plafonds.”

Quote Uitbreiden heeft onze voorkeur, maar dat kan alleen als we de weidegrond langs de A27 kunnen blijven gebruiken Sepp Voesenek, mede-eigenaar van ruitersportcentrum De Roosberg Op de wand tegenover de bar na dan. Die heeft een persoonlijk tintje gekregen. Hij hangt vol familieherinneringen. Leemans te paard, vliegend over een hindernis, uit de tijd dat hij deel uitmaakte van de Nederlandse springruiterselectie. En de dochter van Voesenek met haar pony. Maar de liefde voor de paardensport begon ooit bij opa Leemans, de vader van Jack. Ook van hem hangen er foto’s en een aantal diploma’s uit lang vervlogen tijden.

Grond huren of kopen

Hoewel De Roosberg al een metamorfose heeft ondergaan, is de honger naar meer nog niet gestild bij de ondernemers. Voesenek: ,,Grof gezegd is de linkerkant nu klaar, maar moet rechts nog veel gebeuren. Wat we daarmee doen, hangt af van wat de gemeente Breda wil met de zeven hectares weidegrond langs de A27, die wij nu huren. Kunnen we dat contract langdurig verlengen, of de grond kopen, dan breiden we uit. Dat heeft onze voorkeur. Lukt dat niet, dan gaan we voor meer luxe. We zijn in gesprek, hopelijk is er snel duidelijkheid. Dan kunnen we door.”