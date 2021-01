Geen handhaving, wel aanspreken tijdens avondklok, maar: mogen jongerenwerkers wel de straat op?

Het jongerenwerk kan tijdens de avondklok (21.00 uur tot 04.30 uur) een belangrijke rol spelen, maar is nog niet aangemerkt als ‘vitale functie’. Hartmans: ,,De avondklok is iets wat we niet kennen. We weten niet wat het gaat doen. We zijn er al even mee bezig, om het jongerenwerk in de uitzonderingsregel te laten vallen. Maar het is nog niet duidelijk. We wachten op groen licht. En dan geen handhaving, dat is niet onze taak, daar zijn we niet toe bevoegd. Maar wel om jongeren waar nodig erop aan te spreken dat ze naar huis moeten gaan.”