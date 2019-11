Geen groene pui voor Nieuwe Veste: te duur, te riskant

Politie sluit niet uit straat in centrum Breda opnieuw te blokkeren voor fouilleer­ac­tie: ‘Als daar aanleiding voor is’

11:34 BREDA - De kou is uit de lucht tussen horecaondernemers in de Visserstraat in de Bredase binnenstad en de politie. Het preventief fouilleren in die straat twee weken terug viel volkomen verkeerd bij de horeca. De politie had twee linies opgetrokken, stappers werden gecontroleerd op wapens en konden pas na controle weer doorlopen. De horeca klaagde over omzetverlies.