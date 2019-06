Geen gewonden bij fikse brand in Bredase supermarkt

‘Rookvrij’ rukt op in Breda: speeltuin, de zorg, sportclub en school

7:00 BREDA - ‘Rookvrij spelen en opgroeien’, Breda zet er vol op in. Dat betekent onder meer borden bij speeltuinen, afspraken met sportclubs en ook ingrijpen bij evenementen waar veel kinderen komen. Later dit jaar wordt het actieplan steeds meer zichtbaar in de stad.