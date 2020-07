Geen gemopper, maar taart voor de gemeente: ‘Het is echt top wat die mannen gedaan hebben’

Anders had het hier nog maanden open gelegen

Steenbergen is enthousiast over het feit dat de bewoners mee mochten denken over de inrichting van het pleintje. ,,Alles wat we gevraagd hebben, is uitgevoerd. We bedachten dat we een parkje wilden. Dat mocht. We wilden gekleurde tegels en fruitbomen. Ook goed. Daar komt bij dat de bouwvakkers een week langer doorwerken, zodat alles voor de bouwvak klaar is. Anders had het hier nog maanden open gelegen.”