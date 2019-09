'Geen geld voor nieuwe weg bij De Roosberg in Bavel’

BAVEL/BREDA - Er is geen geld voor een nieuwe ontsluitingsweg die de verkeersoverlast bij sportpark De Roosberg in Bavel zou kunnen ontlasten. Dat laat het Bredase college van B&W desgevraagd weten. Oppositiepartij CDA wil het daar niet bij laten, zegt fractievoorzitter Jeroen Bruijns: “We willen dat het onderwerp op de agenda komt.”

De Roosberg kent drie gebruikers: de manege, de voetbalvereniging en de tennisclub. Hun leden en bezoekers moeten gebruik maken van een smalle (doodlopende) toegangsweg en er is beperkte parkeerruimte. Volgens de gebruikers is er niet alleen een capaciteitsprobleem, maar is tevens de veiligheid in het geding.

In 2017 brachten de gebruikers de kwestie in bij een burgersessie van de gemeenteraad. Het probleem werd breed erkend en wethouder Boaz Adank (VVD) gaf opdracht tot onderzoek. Een extra weg leek de beste oplossing. Ook de gebruikers vonden dat een goed idee. Sindsdien bleef het stil. In een brief aan de raad vroegen de gebruikers en de Dorpsraad afgelopen week opnieuw aandacht voor de zaak.

Outdoor Brabant

Uit navraag van deze krant bij het college blijkt dat er inderdaad een ontwerp is gemaakt met de ‘meest voor de hand liggende oplossing’: een extra ontsluitingsweg en extra parkeerplaatsen. Vervolgens was er in 2018 even sprake van dat De Roosberg de nieuwe thuisbasis van het evenement Outdoor Brabant zou worden. Dat zou dan bij hebben kunnen dragen bij de financiering van de nieuwe weg en de parkeerplaatsen.

‘Uiteindelijk zijn deze plannen onder andere financieel niet haalbaar gebleken. Helaas was het gevolg hiervan dat er geen dekking is voor de ontsluitingsweg en de parkeerplaatsen. We moeten nu gaan kijken of en hoe het plan mogelijk gemaakt kan worden’, aldus het college in een reactie.

Vreemd

In een reactie zegt Jeroen Bruijns van het CDA het vreemd te vinden dat de gebruikers tot op heden niet rechtstreeks door het college is verteld dat er geen geld is. “Het was destijds de eerste burgersessie bij de raad. Er is toen goed gewerkt aan een oplossing. Maar daarna heeft niemand meer iets gehoord. Als je serieus werk wilt maken van burgerparticipatie, moet je daar wel een vervolg aan geven.”