Geen fietscrossbaan voor Teteringen: ‘Te duur’

Een ‘leuk en goed plan’, aldus een woordvoerster van de gemeente. Maar.... ,,Voor het aanleggen van de fietscrossbaan is een gespecialiseerd BMX-bedrijf in de arm genomen, dat bedrijf offreerde echter een bedrag dat meer dan het viervoudige bedroeg dan het door ons vrij te maken bedrag. Daar zijn we natuurlijk van geschrokken en in gezamenlijk overleg hierover met de initiatiefnemer en de wijkraad is daarom tot het besluit gekomen om het hele plan niet door te laten gaan.”

Steeds ingewikkelder

Het bericht komt als een grote teleurstelling voor Teteringenaren. Die kwamen namelijk met het initiatief, om buiten spelen te promoten onder kinderen. Alleen de faciliteit ontbrak nog. ,,Wat eens begon als een eenvoudig plan, werd een steeds ingewikkelder project. Jonge kids over bergjes van zand laten crossen was het plan. Het werd echter een professionele baan aanleggen... Met alle problematiek en kosten van dien.”

Eerst was een veld achter de Doctor Hein Hoebenlaan in beeld als potentiële locatie. Later bleek de Heiackerdreef, ter hoogte van de kruising met de Donkerstraat, een beter alternatief.

,,Het vinden van een locatie bleek bijna onmogelijk. Meerdere opties zijn bekeken”, aldus de initiatiefnemers. ,,Helaas hebben we van de gemeente het bericht gekregen dat de fietscrossbaan niet zal worden gerealiseerd. Wij vinden het ontzettend jammer. En dat is zachtjes uitgedrukt. Het had zo gaaf kunnen zijn!”

