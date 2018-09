Geen feest voor NAC Breda, wel voor deze gehandicapte kinderen

Voorafgaand aan de wedstrijd verzamelen de kinderen en hun ouders zich bij de ingang van het stadion. Enkelen kennen elkaar al omdat ze bijvoorbeeld samen in de taxi zitten die ze naar school brengt. Ravi Gadellaa is 9 jaar en zit in groep 5 van de Montessorischool. Zijn moeder Babette is al de hele week bezig geweest om hem op deze avond voor te bereiden. Met behulp van youtube filmpjes kreeg Ravi een idee van het hand-in-hand lopen en is hij voorbereid op eventueel hard gezan of vuurwerk. Hij popelt om naar binnen te gaan, en voor een uitgebreid gesprek met een verslaggever is al helemaal geen tijd.