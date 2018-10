'Geen extra koopavonden in Breda rond sinterklaas'

De adviestijden zijn volgens het fonds gebaseerd op ervaringen in voorgaande jaren. In december wordt geadviseerd dat de winkels alle zaterdagen en zondagen tot 18.00 uur geopend zullen zijn. ,,Als winkels een keer langer open willen blijven, is december de maand bij uitstek om dit te doen. Bovendien is dit vrij goed te communiceren met de consument. Inmiddels zijn winkels en de consument er al jaren aan gewend."

De winkels in Breda zijn op tweede kerstdag van 12.00 tot 17.00 uur geopend. ,,Dit willen we zo laten. Op 24 december en 31 december wordt geadviseerd om de winkels om 17.00 uur te sluiten." Op eerste kerstdag en 1 januari zijn de winkels gesloten. ,,De openingstijden en extra koopmomenten zullen in de periode voorafgaand aan en tijdens de maand december via social media en in advertenties worden gecommuniceerd naar de consument. Ook zal er een poster worden gemaakt."