Geen extra afvalbakken in wijken en dorpen Breda

BREDA - Breda is niet van plan om meer afvalbakken in wijken en dorpen te plaatsen. Alleen als blijkt dat op een bepaalde plek veel zwerfvuil ligt, overweegt de gemeente om eventueel een extra bak neer te zetten.

Dat blijkt uit antwoorden van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van de VVD en het CDA.

Bij de VVD ging het vooral om het stadshart. Die partij had opgemerkt dat Breda keer op keer roept dat een keurige openbare ruimte een goed visitekaartje is voor de stad. Maar, zo constateerden de liberalen: als Breda dat zo belangrijk vindt, waarom staan de afvalbakken er in de binnenstad er dan zo onverzorgd bij?

Graffiti

Die bakken zijn oud, vies en niet zelden vol gekliederd met graffiti, aldus de VVD. En, zo beaamt het college: daar heeft die partij wel een beetje een punt.

De 450 bakken die in het centrum en in de inloopstraten (Boschstraat, Haagdijk en Nieuwe Ginnekenstraat) staan, zijn ongeveer twintig jaar oud. In de loop der jaren zijn ze inderdaad minder fris geworden. Maar dat wordt aangepakt. Het college belooft dat de bakken vaker schoongemaakt gaan worden.

Breda wil ze niet vervangen voor nieuwe exemplaren. Dat kost namelijk bij elkaar een slordige 350.000 euro. Aan schoonmaak is Breda 50.000 euro per jaar kwijt.

Dorpen en wijken

De kwestie rond de vieze afvalbakken in het Bredase stadshart, ontlokte het CDA vragen over de bakken in de wijken en dorpen. Het probleem daar is niet zozeer dat ze er smerig uitzien, maar, zo meldt het CDA: ,,Het lijkt wel of er veel minder staan dan vroeger.”

Daarmee slaat het CDA de spijker op de kop, meldt het college. Er zijn inderdaad minder bakken dan vroeger in de wijken en dorpen. Eén en ander heeft er mee te maken dat er vroeger nogal kwistig afvalbakken zijn geplaatst.

De gemeente heeft onderzocht of er eigenlijk wel behoefte was aan al die afvalbakken in de wijken en dorpen. Er is nauwgezet gekeken welke er goed werden gebruikt en welke nauwelijks. Op basis van de uitkomst zijn links en rechts wat bakken verwijderd.

Lager onderhoud

Dat had natuurlijk veel te maken met de kosten. Hoewel de onderhoudseisen die worden gesteld aan vuilnisbakken in dorpen en wijken minder streng zijn dan aan die in de binnenstad, kost de schoonmaak per stuk keer op keer 500 euro.