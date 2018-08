Geen Elfstedentocht met Maarten van der Weijden, tóch zwemmen maar dan ergens anders

BREDA/APPELSCHA/HARLINGEN - Getraind stonden de meezwemmers klaar om aan te haken bij de Elfstedentocht van Maarten van de Weijden in Friesland. Maar meezwemmen kon niet, na de vondst van E-coli in het zwemwater. Deelnemers uit West-Brabant lieten het er niet bij zitten en gingen alsnog het water in, maar wel op een andere plek.

Zo koos Bredanaar Phil Trethewie (53) ervoor om zaterdag, zondag en maandag rondjes van ongeveer 2,2 kilometer af te leggen in de Galderse Meren. Wie mee wil doen is welkom. Zwemmen of suppen, een stukje meedoen of de hele afstand: ,,Iedereen is welkom”, aldus Trethewie.

Trethewie wist in 2008 nog een Masterstitel (zwemwedstrijd met verschillende afstanden voor mensen van alle leeftijden) op zijn naam te schrijven. Van huis uit een sprinter. ,,Dit is wel even wat anders, maar dit jaar train ik ook op lange afstanden. Bij de afgelasting, dacht hij: ,,Dan ga ik hier toch gewoon zwemmen. Ik doe het immers voor het goede doel.”

Belletje naar Appelscha

Hij is niet de enige. François Coppens, docent op het ZuidWestHoek College in Ossendrecht zou ook meedoen aan de monstertocht. Samen met veertien leerlingen uit de derde klas en twee docenten. 5,5 kilometer wilden ze afleggen: ,,En dat gaat ook lukken”, vertelt Coppens trots.

Trainen deden ze normaliter bij het zwembad van Laco in Hoogerheide. ,,Die hebben een belletje gedaan naar Laco Appelscha en daar konden we terecht. Zaterdag hebben we drie kilometer gezwommen, vandaag doen we er tweeënhalf.” Tot vreugd van de groep: ,,Iedereen had hard getraind, dan wil je presteren, het laten zien. We zijn blij dat dit nu alsnog lukt.”

Hans van Hirtum uit Terheijden en zijn collega's van PRA Health Sciences zijn ook niet bij de pakken neer gaan zitten. In plaats van een zwembad, kiezen zij voor de zee. ,,Vandaag gaan we naar Harlingen, dan gaan we een stuk in open zee zwemmen. Vlak bij een strandpaviljoen, waar afbakening is en het water kwalitatief veilig. Want veiligheid gaat voor alles.”

Toch nog het water in, dus: ,,Iedereen was meteen enthousiast. Je wilt toch iets doen voor je sponsors, iets laten zien.” Om half twee duiken ze het water in.

