Geen dj, geen sportdag, geen feestje op OLV in Breda: ‘We verwachten leerlingen gewoon in de les’

Pool en Litouwer verdacht van ‘poging doodslag op voormalig Fort Oranje’

15:00 BREDA/RIJSBERGEN - Een 34-jarige Poolse man, destijds verblijvend op Fort Oranje in Rijsbergen, zou het slachtoffer zijn geworden van een poging hem van het leven te beroven. Hij kreeg een wapen op zich gericht, werd in een nekklem genomen en vervolgens zes keer in zijn rug gestoken. Althans, dat is hetgeen de twee verdachten, een 28-jarige Pool en een 34-jarige Litouwer, ten laste wordt gelegd.